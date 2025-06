No Beira-Rio, Bahia encara histórico negativo por vaga nas oitavas

Bahia busca vaga nas oitavas da Liberta contra o Internacional - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Passada a frustração após a polêmica derrota para o Grêmio, o Bahia agora concentra sua atenção no próximo jogo da ‘mini maratona’ em Porto Alegre, no duelo que pode ser considerado o mais importante do clube nos últimos 36 anos. Nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Beira-Rio, a equipe comandada por Rogério Ceni visita o Internacional com um único objetivo: conquistar a vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Para alcançar a tão sonhada fase mata-mata do principal torneio do continente Sul-Americano, o Esquadrão depende apenas de si, uma vez que um simples triunfo assegura a equipe nas oitavas de final. No entanto, apesar da missão aparentar ser ‘simples’, a torcida azul, vermelha e branca tem motivos de sobra para estar aflita. Isso porque além de se complicar sozinho no Grupo F, o histórico contra a equipe gaúcha fora de casa é preocupante.

Sob o mando de campo dos colorados, Bahia e Internacional já se enfrentaram 30 vezes, com impressionantes 21 vitórias dos gaúchos, seis empates, e apenas três triunfos tricolores. A última vez que o Esquadrão deixou Porto Alegre com um resultado positivo após enfrentar o “Gigante da Beira-Rio” foi há mais de 10 anos, em 2014 — triunfo este que pode servir como ‘fio’ de esperança ao torcedor tricolor na luta pela classificação.

Confira a classificação atual do 'Grupo da Morte' da Libertadores

1º lugar: Atlético Nacional - 9 pontos;

2º lugar: Internacional - 8 pontos;

3º lugar: Bahia - 7 pontos;

4º lugar: Nacional - 4 pontos.

Histórico internacional

Em 2025, quis o destino que o Bahia novamente enfrentasse o Internacional em uma partida decisiva de Copa Libertadores, assim como foi em 1989, há 36 anos. Apesar do desfecho negativo naquela ocasião, o torcedor do Tricolor de Aço pode se apegar a outros dois duelos internacionais contra o Colorado para servir como motivação para a batalha desta quarta-feira, 28.

Também em 1989, mas na fase de grupos daquela edição da Libertadores, o Bahia venceu o Internacional por 2 a 1 no Beira-Rio, em confronto que marcou o primeiro triunfo tricolor no estádio. Anos depois, em 2014, as equipes voltaram a se enfrentar em Porto Alegre para um duelo internacional, desta vez pela Copa Sul-Americana, e o Esquadrão novamente levou a melhor, eliminando os gaúchos fora de casa após vencer por 2 a 0.

Veja o histórico do confronto entre as duas equipes em jogos internacionais no Beira-Rio

Internacional 0 a 2 Bahia - Copa Sul-Americana de 2014;

Internacional 1 a 0 Bahia - Copa Libertadores de 1989;

Internacional 1 a 2 Bahia - Copa Libertadores de 1989.