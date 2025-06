VÍDEO: Ex-Fifa detona pênalti marcado por Bruno Arleu contra o Bahia

Bahia perde após pênalti polêmico - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O polêmico pênalti marcado contra o Bahia neste domingo, 25, segue dando o que falar. Na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o árbitro Bruno Arleu de Araújo protagonizou a marcação de uma penalidade inexistente a favor do Grêmio, e a decisão teve influência direta no resultado final, uma vez que o pênalti foi convertido e o Esquadrão foi derrotado por 1 a 0.

Nas redes sociais, o assunto foi um dos mais comentados do dia, gerando inúmeros debates, e muita revolta quanto a qualidade da arbitragem brasileira. Dentre as centenas de postagens, uma se destacou. O ex-árbitro, e atualmente comentarista da ESPN, Carlos Eugênio Simon, afirmou em seu perfil no instagram que Bruno Arleu errou na marcação do pênalti.

Para Simon — árbitro Fifa de 1997 a 2010 —, a penalidade foi inexistente: “O Braithwaite entra na área, toca na bola, e se joga. Não é pênalti”.

"O VAR interveio corretamente, o árbitro foi na beira do campo e voltou apontando equivocadamente para a marca da cal. Isso é simulação, tiro livre indireto contra o Grêmio e cartão amarelo", destacou o comentarista.

Errou a arbitragem Carlos Eugênio Simon - ex-árbitro de futebol

Prejuízo

Com a marcação equivocada do pênalti, o Bahia perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Brasileirão, e estacionou nos 15 pontos, ocupando a 7ª posição da liga.