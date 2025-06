Com nota e foto de Marcos Felipe, Bahia se posiciona contra arbitragem

Imagem ilustrativa da partida entre Grêmio e Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após a polêmica derrota para o Grêmio neste domingo, 25, o Bahia se manifestou oficialmente com críticas à arbitragem. Em nota nas redes sociais, o clube afirmou que enviará uma representação à Comissão de Arbitragem devido à marcação de um "pênalti inexistente".

De acordo com o Bahia, o time gaúcho acabou beneficiado justamente por causa de reclamações anteriores contra a arbitragem, algo que o Tricolor dizia já temer. "O Bahia chegou a enviar ofício prévio à confederação, preocupado com o clima criado durante a semana. Em vão", revelou o clube.

No comunicado, o Esquadrão ainda publicou fotos do braço de Marcos Felipe. Apontado como autor do pênalti assinalado por Bruno Arleu de Araújo, o goleiro tricolor aparece nos registros com ferimentos causados na disputa com o atacante Braithwaite, no lance que culminou na penalidade.

Marcos Felipe mostra o braço com ferimentos causados na disputa com o atacante Braithwaite | Foto: Divulgação/EC Bahia

Braço de Marcos Felipe em imagem aproximada | Foto: Divulgação/EC Bahia

Leia abaixo a nota na íntegra:

"O Esporte Clube Bahia SAF vem a público lamentar a arbitragem da partida deste domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

A atuação do senhor Bruno Arleu de Araújo foi marcada por falhas graves, em especial no lance de um pênalti inexistente, que comprometeu diretamente o andamento e o resultado do jogo.

Os erros surgem imediatamente após reclamação formal da equipe adversária junto à CBF também sobre a arbitragem nacional.

O Bahia chegou a enviar ofício prévio à confederação, preocupado com o clima criado durante a semana. Em vão.

O respeito às regras do jogo e a lisura nas decisões dos árbitros são fundamentais para a integridade do esporte.

Embora nada do que seja feito possa restituir os pontos perdidos indevidamente hoje, o Clube enviará representação à Comissão de Arbitragem para que sejam adotadas providências imediatas, com apuração rigorosa dos fatos e a devida punição dos envolvidos".