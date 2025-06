Ceni detona arbitragem e diz que erro em pênalti "parece outra coisa"

Rogério Ceni, técnico do Bahia, durante entrevista coletiva - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia foi derrotado para o Grêmio neste domingo, 25, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o desempenho da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não foi o principal assunto do jogo. O gol da vitória do time gaúcho foi marcado por Braithwaite, após marcação de um pênalti inexistente.

A decisão da arbitragem influenciou diretamente no resultado, por ter sido o único tento da partida. Em entrevista coletiva após o apito final, Ceni fez declarações fortes e chegou a insinuar que o erro até "parece outra coisa".

“O erro da arbitragem foi determinante, mas nós poderíamos ainda conseguir coisas melhores dentro da partida. Precisamos ter mais ambição em fazer gol e finalizar. A gente não pode esconder também nossas deficiências, até chegar ao erro do árbitro. O erro do árbitro foi dar o pênalti", afirmou o comandante.

Depois que ele vai ao VAR, já não é mais isso, aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem, volta e marca o pênalti, parece outra coisa. Rogério Ceni, técnico do Bahia

Além da arbitragem em si, Rogério Ceni não poupou críticas também para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele definiu a entidade como uma "bagunça" e criticou ainda uma não mudança de data solicitada pelo Esquadrão.

"A gente não sabe mais nada da CBF, quem está, quem é eleito, está uma bagunça grande. A gente solicitou uma mudança de jogo contra o São Paulo por uma questão fisiológica e não atenderam a gente para dar prioridade à grade de programação da TV. Chegou em um ponto que não tem mais para onde recorrer", lamentou.

Primeiro tempo aprovado

Tratando mais sobre a atuação do time na partida, Ceni elogiou o primeiro tempo do Bahia, mas disse que faltou "ambição para finalizar".

"Sobre o jogo, acho que fizemos um bom primeiro tempo, criamos oportunidades e ficamos muito próximos do gol. O erro do árbitro é primordial, determinante, mas podemos conseguir coisas melhores na partida se tiver mais ambição para finalizar. Não podemos esconder nossas deficiências", analisou.

Rogério Ceni detonou a arbitragem da partida entre Grêmio e Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar de criticar alguns pontos, especialmente a respeito do segundo tempo, o técnico do Esquadrão não deixou de seguir mencionando a intervenção da arbitragem no duelo.

"Poderíamos ter vencido o Grêmio no primeiro tempo. Temos que aprender a vencer também esse tipo de jogo, faz parte do jogo, o Grêmio fez pressão por causa de jogos anteriores. A gente teve bom controle de jogo, chegamos na linha de fundo, mas depois que tomamos o gol de pênalti ficamos um pouco desesperados. O Grêmio também baixou as linhas, dificultou um pouco mais. Quando estava 0 a 0 eles precisavam fazer o gol e ofereciam espaços. Depois a gente viveu muito de cruzamentos, mas não temos um nove com ponto forte de cabeceio. A gente precisava ter feito uma vantagem para que quando o árbitro fosse fazer o que fez, a gente já estivesse em vantagem. Temos que aprender a dar valor às oportunidades que acontecem para ser um time de G-4, de G-6. Jogamos fora uma oportunidade, precisamos de mais ímpeto, de desejo de vencer jogos e impor isso dentro de jogo", finalizou.

O próximo compromisso do Bahia é na mesma cidade de Porto Alegre. Na quarta, 28, às 19h, o Esquadrão encara o Internacional no Beira-Rio, em jogo decisivo que vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.