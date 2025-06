Com pênalti inexistente, Bahia é derrotado pelo Grêmio na Série A

Bahia é tecnicamente superior, contudo sofre derrota com contribuição da arbitragem - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A maratona do Bahia em Porto Alegre começou com derrota polêmica. Na manhã deste domingo, 25, o Esquadrão de Aço foi derrotado por 1 a 0 frente ao Grêmio, em Porto Alegre, em confronto válido pela 10ª rodada do Brasileirão. O lance capital da partida ocorreu no segundo tempo. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou um pênalti inexistente, quando o dinamarquês Braithwaite se atirou no gramado na disputa com Marcos Felipe.

Domínio do Bahia, mas sem efetividade

O Bahia dominou as ações na primeira etapa e chega com perigo pela primeira vez aos sete minutos. Cauly cobra escanteio e David Duarte cabeceia com certo perigo. No minuto 10, o tricolor gaúcho levou perigo. Na cobrança, Wagner Leonardo cabeceia para boa defesa de Marcos Felipe.

Aos 14, Everton Ribeiro dá lindo passe e encontra Lucho Rodríguez na frente da área. O uruguaio domina e finaliza errado. No minuto 18, o Esquadrão quase marcou com Lucho. Ele recebe em profundidade de Gilberto pela direita e toca na saída de Volpi, mas manda para fora.

Aos 28, quase David Duarte marca. Juba cobra falta no canto esquerdo, Volpi dá rebote, defesa gremista afasta tentativa de Gilberto, e o zagueiro chuta da marca do pênalti na sobra, mas isola.

Aos 36, o Grêmio quase chegou lá. Cristian Olivera recebe em profundidade na direita e cruza rasteiro para Braithwaite, que bate de primeira da entrada da pequena área e manda por cima do gol.

O juiz viu pênalti

Na etapa final, o lance determinante da partida Aos oito, Cristaldo aciona Braithwaite, que se joga na área em disputa com Marcos Felipe. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou um pênalti claramente inexistente. O próprio dinamarquês, que foi o infrator no lance, cobra forte no meio do gol e abre o placar para os gaúchos.

O Bahia respondeu com perigo. Lucho Rodríguez cobra falta direta para o gol, e Tiago Volpi espalma pela linha de fundo aos 21.

Três minutos depois, Juba cobra escanteio do lado esquerdo, bola é desviada e atravessa a pequena área. Erick Pulga dá leve desvio, mas não o suficiente para acertar o gol.

O Tricolor de Aço pressiona em busca do empate. Kayky aciona Willian José no centro do ataque, atacante toca de letra e Juba quase marca, mas chuta travado e vê bola sair em tiro de meta.

Na sequência, o próprio Kayky faz bela jogada individual dentro da área, mas chuta travado aos 40.

Nos acréscimos, Caio Alexandre foi expulso. O camisa 19 do Bahia segura o jogador do Grêmio que puxava contra-ataque no grande circulo Após verificação do VAR, o cartão vermelho foi anulado e a decisão foi revertida para cartão amarelo.

Sequência

Após a derrota para o Grêmio, o Bahia segue em Porto Alegre e foca no jogo contra o Internacional, marcado para esta quarta-feira, 28, no Beira Rio, valendo classificação às oitavas de final da Libertadores.

Pelo Brasileirão, o Tricolor recebe o São Paulo, no próximo sábado, 31, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada.

Relembre polêmicas do árbitro Bruno Arleu de Araújo em jogos do Campeonato Brasileiro

Pivô da polêmica partida entre Grêmio e Bahia neste domingo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo tem sido protagonista de diversas outras situações no Campeonato Brasileiro, acumulando decisões contestadas que geraram críticas de clubes, comentaristas e torcedores.

Abaixo, relembro alguns dos episódios mais marcantes:

1. Grêmio 1 x 0 Bahia (25 de maio de 2025)

Na 10ª rodada do Brasileirão 2025, Bruno Arleu marcou um pênalti polêmico a favor do Grêmio após contato entre o goleiro Marcos Felipe e o atacante Braithwaite. Mesmo após revisão no VAR, o árbitro manteve a decisão. Comentaristas como PC de Oliveira e Renata Ruel criticaram a marcação, afirmando que não houve infração. O Bahia emitiu nota oficial repudiando a arbitragem e solicitando providências à CBF.

2. Sport 1 x 2 Palmeiras (6 de agosto de 2023)

Na partida entre Sport e Palmeiras, Bruno Arleu assinalou dois pênaltis para o time paulista. O segundo, nos acréscimos, foi amplamente contestado, inclusive por comentaristas de arbitragem que consideraram o lance inexistente. A CBF afastou a equipe de arbitragem após o jogo.

3. Internacional 0 x 0 Cruzeiro (28 de agosto de 2024)

Bruno Arleu foi criticado por sua atuação no empate sem gols entre Internacional e Cruzeiro. O árbitro aplicou sete cartões amarelos e um vermelho ao time gaúcho, além de marcar um pênalti para o Cruzeiro. Dirigentes do Internacional foram denunciados ao STJD por protestos contra a arbitragem.

4. Grêmio 1 x 1 Cruzeiro (10 de julho de 2024)

No confronto entre Grêmio e Cruzeiro, Bruno Arleu expulsou o zagueiro Kannemann por falta em Ramiro, sem consultar o VAR. A decisão gerou revolta entre torcedores e dirigentes gremistas.

Esses episódios evidenciam a recorrência de decisões controversas envolvendo Bruno Arleu de Araújo, alimentando debates sobre a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro.