Marcos Felipe reclama de pênalti mal marcado: "recolho o meu braço"

Marcos Felipe se mostrou revoltado com a arbitragem no jogo contra o Grêmio - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Os jogadores do Bahia saíram revoltados com a arbitragem na derrota para o Grêmio pelo placar mínimo, na Arena gremista, pela 10ª rodada do Brasileirão.

O atacante Braithwaite se jogou na frente do goleiro Marcos Felipe e o juiz Bruno Arleu de Araújo marcou um pênalti que não existiu. O lance definiu o jogo e o dinamarquês converteu a cobrança.

Após a partida, o goleiro Marcos Felipe demonstrou chateação com a atuação do árbitro central em Porto Alegre. Em seu resumo do lance, o camisa 22 afirmou que recolheu o braço e que Braithwaite simulou a falta dentro da grande área. Ele também relembrou a expulsão de Caio Alexandre, que foi revogada após a verificação do VAR.

"Eu recolho o meu braço, ele pisa no meu braço e o Bruno [Arleu] marca o pênalti. Tem que deixar para a nossa diretoria analisar lá, conversar com o pessoal da CBF. E assim, nós perdemos pontos sem explicação, entendeu? Ele expulsa o Caio antes do meio de campo. Então, é levantar a cabeça, que quarta-feira a gente tem uma final e seguir em frente", disse o arqueiro em entrevista ao canal Premiere.

O resultado negativo tira o Bahia do G-6. O Esquadrão caiu para a 7ª posição, com 15 pontos somados. Agora o Esquadrão foca no jogo contra o Internacional, marcado para esta quarta-feira, 28, no Beira Rio, valendo classificação às oitavas de final da Libertadores.

Pelo Brasileirão, o Tricolor recebe o São Paulo, sábado que vem, 2, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do certame nacional.