Lesionado, Santiago Arias ganha data para voltar a jogar pelo Bahia

Último jogo de Santiago Arias pelo Bahia foi contra o Cruzeiro no Mineirão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni atualizou a situação física do lateral-direito Santiago Arias, um dos desfalques recentes do Bahia por conta de uma lesão muscular. De acordo com o treinador, o colombiano ainda precisará de mais tempo de recuperação e só deve voltar a campo na segunda quinzena de maio, tendo como provável data de retorno o clássico Ba-Vi, marcado para o dia 18.

“Com dois jogos por semana, por mais que ele [Arias] volte rápido, nos próximos quatro jogos ele provavelmente não estará com a gente”, explicou Ceni após a vitória sobre o Botafogo.

Arias não entra em campo desde o jogo contra o Cruzeiro, no dia 17 de abril, e está em tratamento no Departamento Médico do clube.

Com a ausência de Arias e de Gilberto, Ceni tem buscado soluções alternativas para a lateral-direita, como foi o caso da escalação de Erick improvisado na posição contra o Paysandu e contra o Botafogo.

“Foi uma experiência. O Erick já havia jogado assim no Athletico Paranaense, então quis repetir para ver como funcionaria na nossa construção a três”, detalhou Ceni.

Enquanto Arias segue fora, o Bahia ainda terá compromissos importantes pela frente, incluindo duelos contra Nacional-URU, pela Copa Libertadores, e Flamengo pelo Brasileirão, além de um novo encontro com o Atlético Nacional.

A expectativa é de que o lateral esteja 100% fisicamente para reforçar o Tricolor justamente no clássico diante do arquirrival Vitória, na Arena Fonte Nova.