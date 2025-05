Com desfalque na lateral, Bahia divulga escalação de olho no Botafogo

Erick, volante do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Os dois laterais-direitos de ofício no elenco do Bahia, Gilberto e Santiago Arias, não estão à disposição para enfrentar o Botafogo e o técnico Rogério Ceni teve que improvisar na escalação do Tricolor para entrar em campo, às 21h, na Arena Fonte Nova.

Titular na vitória sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil, o volante Erick voltou a ser improvisado na posição e segue no time titular do Tricolor. Outra mudança em relação ao último jogo do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, é o meia Cauly, que iniciará a partida na vaga de Ademir.

Confira a escalação do Bahia para enfrentar o Botafogo: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga, Luciano Rodríguez;

Veja os 11 titulares do Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas, Patrick de Paula; Artur, Matriani e Igor Jesus.