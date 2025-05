Bahia tem desfalque de última hora para enfrentar o Botafogo

Gilberto, lateral-direito do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após ter sentido dores na última partida, contra o Paysandu, o lateral-direito Gilberto está fora do jogo contra o Botafogo, marcado para logo mais às 21h, na Arena Fonte Nova. Com uma pequena lesão muscular, o jogador de 32 anos era dúvida para o duelo e não estará à disposição do técnico Rogério Ceni.

Entretanto, o Tricolor poderá contar com o jovem Ruan Pablo, que voltou a integrar a lista de relacionados, divulgada pelo clube neste sábado, 3, após servir o time sub-17 na semifinal da Copa do Brasil da categoria.

O restante da lista segue sem alterações, com o mesmo grupo de jogadores. Vale mencionar que o goleiro Ronaldo, o colombiano Santiago Arias e o zagueiro Kanu seguem como desfalques do Esquadrão de Aço.

Confira os convocados do treinador Rogério Ceni para encarar o Botafogo:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Gabriel Souza;

Laterais: Luciano Juba e Iago Borduchi;

Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Fredi;

Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Erick, Rodrigo Nestor, Jean Lucas, Michel Araujo, Acevedo, Rezende;

Atacantes: Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Ademir, Erick Pulga, Ruan Pablo e Willian José.