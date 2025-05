Bahia conhece tabela detalhada de jogos restantes da Copa do Nordeste

Bahia conhece datas de partidas atrasadas pela Copa do Nordeste - Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta sexta-feira, 2, a tabela detalhada da última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Os quatro jogos decisivos da chave serão disputados simultaneamente no dia 7 de junho, uma sexta-feira, às 17h30.

Já garantido nas quartas de final, o Bahia enfrentará o Náutico na Arena Fonte Nova, em Salvador, buscando manter a liderança e a melhor campanha da fase de grupos. Além desse compromisso, o tricolor também tem outro jogo confirmado antes do encerramento da fase classificatória.

A entidade máxima do futebol nacional oficializou para o dia 4 de junho, uma terça-feira, às 19h, a partida adiada da quinta rodada entre Confiança e Bahia, no Estádio Batistão, em Aracaju. O duelo será determinante para as pretensões do time sergipano, que luta por classificação.

Situação do Grupo B

O Bahia é o único time já garantido nas quartas de final. As outras vagas seguem em disputa entre Ceará, Náutico, Confiança, América-RN e Juazeirense. Pelo Grupo A, os classificados já estão definidos: Vitória, Sport, Ferroviário-CE e Fortaleza avançaram com campanhas consistentes e agora aguardam a definição dos seus adversários.

Agenda dos próximos jogos do Bahia na Copa do Nordeste 2025:

Confiança x Bahia

Data: 4 de junho (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Estádio Lourival Batista, Aracaju (SE)



Bahia x Náutico

Data: 7 de junho (sexta-feira)

Horário: 17h30

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)