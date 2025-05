Bahia vence o São Paulo e está na final da Copa do Brasil Sub-17

Bahia supera o São Paulo fora de casa e faz história aose classificar para a final da Copa do Brasil Sub-17 - Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC

O Bahia está na final da Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta terça-feira, 29, os Pivetes de Aço venceram o São Paulo por 1 a 0 e se classificaram para a grande decisão. Válida pelo jogo de volta da semifinal, a partida foi realizada no Estádio do Canindé, na capital paulista.

Vale salientar que o Bahia venceu o confronto no agregado por 5 a 4. No jogo de ida na Arena Cajueiro em Feira de Santana, a equipe empatou por 4 a 4 com o tricolor paulista.



O tento que deu a classificação ao tricolor baiano foi no primeiro minuto de jogo. A zaga do time paulista vacila na saída de bola e toca errado. Atento, o camisa 10 Andrew ficou com a sobra, avançou e de frente para o goleiro chutou forte de pé direito para balançar as redes.

Na sequência, o São Paulo quase colocou uma bola na trave e quase empatou. Apesar da pressão do tricolor paulista na etapa final, o Esquadrão de Aço resistiu e conquistou um triunfo histórico.

O técnico Léo Mendes escalou os Pivetes de Aço em Sampa com Arthur Jampa; Bruno Ricardo, Alessandro, Ruan Victor e Santana; Emerson, Pedro Paulo e Andrew; Ruan Pablo, Richarllyson e Dell.

O Bahia vai encarar na final da Copa do Brasil Sul-17 o Vasco da Gama, que eliminou o arquirrival Flamengo vencendo os dois jogos.

Trajetória dos Pivetes de Aço na Copa do Brasil Sub-17

O time azul, vermelho e branco iniciou eliminou o VF4-PB com goleada por 4 a 0, em jogo único na primeira fase. Com um 5 a 1 no agregado, bateu o Fortaleza oitavas de final em confronto de ida e volta. Com facilidade, superou o Juventude Samas-MA por 11 x 3 na soma dos resultados.