Bahia goleia e se aproxima da semifinal da Copa do Brasil Sub-17

Bahia goleia Juventude Samas-MA por 6 a 1 no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

O time Sub-17 do Bahia encaminhou sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil da categoria.

Na tarde desta terça-feira, 1, os Pivetes de Aço golearam o Juventude Samas-MA por 6 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final. A partida ocorreu no CT Evaristo de Macedo.

Richarllyson por duas vezes, Palinha, Anthony, Ryan Nascimento e Andrew foram as redes para o time azul, vermelho e branco. Já o volante DG fez o gol de honra da equipe maranhense.

O técnico Léo Mendes mandou a campo Fábio, Paulinha, Diego Silva, Ruan Victor e Santana (Victor Guilherme); Anthony (Emerson), João Henrique, Pedro Paulo (Emmanuel); Lyan (Ryan Nascimento), Richarllyson (Kaio Pessan) e João Farias (Andrew).

Vale salientar que o jogo de volta será no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 15h30, no Estádio Pinheirão, em São Matheus do Maranhão.

Caso o Esquadrão de Aço avance de fase, o adversário da semifinal sairá do confronto entre São Paulo e Sport.