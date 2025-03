Copa do Brasil Sub-17: Bahia goleia e avança para às oitavas de final

Pivetes de Aço venceram os paraibanos do VF4 e avançaram de fase na Copa do Brasil Sub-17 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia está na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. Na tarde desta terça-feira, 11, os Pivetes de Aço fizeram valer o favoritismo e golearam o VF4-PB por 4 a 0, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela primeira fase do torneio nacional.

Os gols do time azul, vermelho e branco foram marcados por Emerson, João Farias, João Henrique e Pedro Paulo.

Agora, o Esquadrão de Aço encara o Fortaleza nas oitavas de final da competição. Nesta fase, as partidas serão com jogos de ida e volta.

O técnico Léo Mendes escalou a equipe com Fábio; Gabriel Felipe, Bruno Ricardo, Diego Silva e Emerson; Victor Guilherme, João Henrique e Andrew. João Farias, Richarllyson e Ryan Nascimento.