Dupla Ba-Vi reencontra ex-técnicos em duelos neste sábado

Ex-técnicos estão no caminho da dupla Ba-Vi neste sábado - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Este sabado, 3, promete ser de fortes emoções para as torcida baianas. Bahia e Vitória entram em campo pelo Brasileirão e reencontram velhos conhecidos.

O Tricolor encara Renato Paiva, atual técnico do Botafogo, enquanto o Leão 'se bate' com Léo Condé, que hoje está no Ceará. Essa será a primeira vez que ambos os clubes reencontram os ex-comandantes desde que deixaram a capital baiana.

O Tricolor 'pega' o primeiro técnico da era City no Esquadrão, o 'portuga' volta ao estádio onde ouviu suas maiores vaias na carreira. Derrotas vexaminosas e declarações polêmicas desgastaram a relação com a torcida.

Revato Paiva, treinador do Botafogo | Foto: Vitor Silva / Botafogo



Mesmo com o título do Baianão na bagagem, ele pediu para sair em julho, após sete meses de trabalho, na 16ª posição da Série A. A bola rola às 21h, na Arena Fonte Nova.

Um pouco mais cedo, às 18h30, o Leão visita o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, reencontrando Léo Condé, o técnico que venceu a Série B de 2023 devolvendo o Rubro-Negro à Série A, e ainda levou o estadual em 2024.

Léo Condé, treinador do Ceará | Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Condé tem o carinho da torcida do Leão; eleficou por mais de um ano na Toca, e nesse tempo comandou 73 jogos: foram com 36 vitórias, 15 empates e 22 derrota.