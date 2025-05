Bahia terá três importantes desfalques contra o Botafogo

- Foto: (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

O E.C. Bahia, que poupou titulares e venceu o Paysandu no meio de semana, pela Copa do Brasil, terá que buscar alternativas para suprir a ausência de três peças importantes do elenco, no jogo contra o Botafogo, válido pela 7ª do Campeonato Brasileiro.



Por outro lado, não é só o esquadrão que tem sofrido com lesões em meio ao calendário intenso do futebol brasileiro. O Botafogo também pode ter desfalque para o confronto direto, já que o atacante Savarino sentiu dores e precisou ser substituído na goleada por 4 a 0 do Alvinegro sobre o Capital-DF, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O zagueiro Barboza comprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, também tá fora do jogo.

Os desfalques do Bahia são: goleiro Ronaldo, o lateral Santiago Arias e o zagueiro Kanu. Com quadro de dores protagonizado no último jogo, o lateral-direito Gilberto é tratado como dúvida.

Reencontro

De olho no confronto diante do Tricolor, o técnico Renato Paiva revelou, em entrevista coletiva após a vitória na Copa do Brasil, uma "imensa vontade de ganhar do Bahia na Arena Fonte Nova. O português se mostrou orgulhoso em ter o Tricolor como parte da sua história, mas pregou seu compromisso pelo Botafogo e afirmou que irá à Salvador para conquistar os três pontos.

