Bahia abre vantagem sobre o Paysandu na Copa do Brasil

Cauly marcou o único gol do confronto - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Na noite desta quarta-feira, 30, com gol do meio-campista Cauly, o Bahia venceu o Paysandu, por 1 a 0, no estádio Mangueirão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O tento foi cravado por meio de conversão de pênalti.

Agora, o Tricolor de Aço tem a vantagem de jogar pelo empate, na capital baiana, no confronto de volta. Vitória do Paysandu pela margem mínima forçará a disputa de pênaltis.

O Bahia volta a campo no próximo sábado (3), na Arena Fonte Nova, às 21h, contra o Botafogo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 21 de maio, às 19h30, em Salvador, o Tricolor de Aço recebe o Paysandu, pela partida de volta da terceira fase.

A partida

Modificado, o Bahia iniciou a partida tentando administrar o jogo na base da troca de passes, mas a morosidade facilitava a vida do Paysandu, que aplicava uma intensidade física muito grande, com o objetivo de surpreender o time baiano.

A estratégia até gerou algumas oportunidades, em contra-ataque, aos mandantes, mas logo eram desarmados pela defesa tricolor. Sentindo os sustos, o Bahia começou a trocar passes com mais agilidade e passou a dominar o confronto.

O gol, portanto, saiu em uma cobrança de pênalti convertida por Cauly, aos 41 minutos. A falta, dentro da área, foi sofrida por Iago Borduchi, que invadiu a grande área pela esquerda e foi deslocado pelo adversário. Após o tento, o jogo não teve mais emoções.

O segundo tempo foi mais tranquilo para o Bahia. O Paysandu não conseguiu impor o ritmo que assustou o Esquadrão na primeira etapa, muito pela postura mais atenta dos visitantes. Além disso, no âmbito ofensivo, o Bahia teve mais presença no campo adversário e, consequentemente, mais oportunidade. No entanto, não conseguiu convertê-las. Fim de jogo: Paysandu 0 x 1 Bahia.