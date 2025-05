Bahia resiste com um a menos e empata com Santos no Brasileiro sub-20

Bahia empatou em 0 a 0 com o Santos - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia seguirá na luta para entrar no G-8 do Campeonato Brasileiro sub-20. Jogando com um a menos desde os cinco minutos do primeiro tempo, o Tricolor empatou com o Santos em 0 a 0 e seguiu em 9º colocado, com 10 pontos, a um de diferença do Vasco, primeira equipe dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Sem Ruan Pablo, que ajudou a equipe sub-17 à garantir a vaga na final da Copa do Brasil da categoria nesta terça-feira, os Pivetes de Aço entraram em campo com algumas figurinhas carimbadas das divisões de base do clube.

O time foi a campo com: Victor; Lucyan, Daniel, Dodô, Daniel Lima; Sidney, David Martins e Roger Gabriel; Wendel, Gustavo Ulguim e João Andrade.

Buscando se firmar no G-8 da competição, o Bahia entra em campo na próxima quarta-feira, 7, às 15h, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro ocupa a sétima colocação com 13 pontos em oito jogos.