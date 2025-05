Último Bahia x Paysandu na Copa do Brasil quase teve virada épica

Bahia e Paysandu se reencontram após 10 anos na Copa do Brasil - Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia

Bahia e Paysandu entram em campo nesta quarta-feira, 30, às 21h30, em confronto que marcará o reencontro das equipes na Copa do Brasil após dez anos. Em 2015, nesta mesma altura da competição — 3ª fase — Esquadrão e Papão duelaram por uma vaga nas oitavas de final, que no fim das contas, ficou com a equipe do Norte, mas quase contou com uma 'remontada' tricolor.

Naquela ocasião, a configuração do duelo foi a mesma de 2025: jogo de ida no Mangueirão, em Belém, e a partida de volta em Salvador, mas no Estádio de Pituaçu. Em casa, o Papão fez valer o mando de campo e não tomou conhecimento do Tricolor de Aço, vencendo por 3 a 0, viajando à capital baiana com uma larga vantagem.

No entanto, como a boa e velha mística tricolor diz: “o Bahia é um eterno gol de Raudinei”. Portanto, a torcida azul, vermelha e branca não deixou de acreditar na virada e compareceu ao Pituaçu na esperança da classificação.

Com o apoio vindo das arquibancadas, o Esquadrão até conseguiu vencer o jogo — com ambos os gols marcados na reta final —, mas por 2 a 0, o que não foi o suficiente para avançar às oitavas de final daquela edição da Copa do Brasil. Souza e Kieza marcaram para o Bahia naquele dia.

Lembra dele?

Aquele time do Paysandu contava com um velho conhecido da torcida tricolor: o volante Fahel. O jogador teve passagem marcante pelo Bahia de 2011 a 2014, conquistando dois títulos baianos, e marcando 25 gols durante o período em que defendeu a camisa do Esquadrão.