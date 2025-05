Adversário do Bahia, Paysandu passa por "montanha-russa de emoções"

Paysandu e Bahia entram em campo às 21h30, no Mangueirão - Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu

O Bahia vai estrear na Copa do Brasil de 2025 nesta quarta-feira, 30, às 21h30, contra o Paysandu, no histórico estádio do Mangueirão, em Belém, no Pará, onde o Tricolor baiano não costuma obter bons resultados e encara um jejum de quatro décadas. Apesar do histórico um tanto quanto desfavorável no território rival, o Papão recebe a equipe comandada por Rogério Ceni enfrentando uma “montanha-russa de emoções” no retrospecto recente da temporada.

Isso porque o Paysandu está enfrentando um momento de altos e baixos. Nos últimos sete jogos, não venceu uma partida sequer e ocupa a 18ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sem conquistar um resultado positivo no certame e com apenas dois pontos conquistados . No entanto, conquistou o título da Copa Verde contra o Goiás, na última quarta-feira, 23, após empate no agregado e vitória nos pênaltis.

Desde o final do Campeonato Paraense, e início da segunda divisão do Brasileirão, o retrospecto da equipe nortista jogando em casa também virou uma preocupação aos torcedores bicolores, e na contrapartida, anima a torcida azul, vermelha e branca. Isso em razão do jejum de vitórias que enfrenta desde o dia 4 de abril jogando no Mangueirão. Durante o período, foram quatro jogos, duas derrotas e dois empates.

Veja os últimos quatro jogos do Paysandu em casa:

Paysandu 1 x 1 CRB - Série B do Brasileirão - 27/04;

Paysandu 0 x 2 Chapecoense - Série B do Brasileirão - 16/04;

Paysandu 0 x 0 Goiás - Copa Verde - 09/04;

Paysandu 1 x 2 Athletico-PR - Série B do Brasileirão - 04/04.

Desfalques

Além dos resultados recentes, o técnico Luizinho Lopes ganhou mais uma preocupação para a sequência da temporada. O volante Ramón Martínez, considerado titular da equipe, sentiu a parte posterior da coxa na partida contra o CRB e está no departamento médico.

Além dele, o zagueiro Quintana segue em recuperação de um estiramento na parte posterior da coxa direita e continua fora. Já o atacante Edinho, afastado desde a última temporada após cirurgia no ligamento cruzado anterior, tem retorno previsto apenas para junho, completando cerca de seis meses e meio de recuperação.

O lateral-esquerdo Kevyn também permanece como desfalque, ainda em tratamento de uma lesão ligamentar parcial no joelho. A única boa notícia é a liberação do volante André Lima, que se recuperou de uma entorse no joelho. Apesar disso, ele não deve ser relacionado para o próximo compromisso da equipe.

Velho conhecido

Apesar do mau momento, o Paysandu pode contar com a "Lei do ex" na partida de logo mais. Isso porque no elenco bicolor, existe um velho conhecido do Esquadrão: trata-se de Rossi.

O atacante é um dos destaques e capitão do Papão na temporada, com oito gols e seis assistências em 19 jogos, e teve passagem pelo Bahia durante 2020 a 2021, quando era um dos líderes do time que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, há quatro anos.