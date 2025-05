De volta após lesão, Gabriel Xavier desabafa: "Complicado só assistir"

Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

O Bahia encerrou, nesta terça-feira, 29, a preparação para enfrentar o Paysandu com direito ao zagueiro Gabriel Xavier recuperado de lesão e treinando normalmente. Questionado em entrevista coletiva sobre o período afastado dos gramados, o defensor comentou sobre a experiência de acompanhar de longe os jogos decisivos do Tricolor, desabafou sobre os dias difíceis e celebrou o retorno ao campo.

O jogador de 23 anos sentiu uma lesão na panturrilha às vésperas da estreia na fase de grupos da Libertadores, contra o Internacional, e virou desfalque do clube baiano por oito jogos. Gabriel Xavier atuou pela última vez no dia 30 de março, no empate diante do Corinthians pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Foi bem complicado assistir os jogos, principalmente os decisivos que a gente teve nesse último mês, seja Libertadores ou até mesmo contra o Ceará, que foi muito difícil e fizemos um gol no último minuto, contra o Palmeiras, muito difícil também. Só a minha família sabe como esse momento é complicado na vida do atleta, mas faz parte do processo, a gente tem que ficar sempre preparado mentalmente porque vão ter dias ruins, vão ter lesões no meio do caminho, mas não atrapalha o meu foco", desabafou o defensor.

"Estou muito feliz e contente pela nossa perfomance, como de jogos quanto de resultados, acabou me lesionando e fico triste por conta disso, mas sei que tem coisa que a gente não controla. Agora é trabalhar, evoluir fisicamente para estar bem novamente e quando o professor optar por me colocar na partida, eu esteja pronto para fazer uma grande partida e ajudar o Bahia", concluiu o atleta sobre a lesão.

Enquanto esteve afastado dos gramados, a dupla David Duarte e Ramos Mingo representou muito bem o sistema defensivo do Bahia. Em três jogos consecutivos atuando juntos, o Tricolor não sofreu nenhum gol, desempenho que foi destacado por Gabriel Xavier em entrevista coletiva.

“Olha, é muito gratificante para a gente da defesa. A gente comenta que é um triunfo à parte terminar um jogo sem sofrer gol. Isso é tudo aquilo que a gente almeja e trabalha para conseguir. E também muito feliz pelo momento que o David vem passando, que o Mingo vem passando, que eles estão fazendo uma ótima dupla, estão bem entrosados, tanto na parte defensiva como nos cruzamentos, como foi bastante exigido contra o Palmeiras, mas tanto na construção, na qualidade de jogo”, disse o zagueiro.

Bahia e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil.