Com David Duarte e Mingo, Bahia emplaca sequência sem sofrer gols

David Duarte, zagueiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Se antes da partida contra o Ceará o cenário era de preocupação quanto ao sistema defensivo, o Bahia parece ter encontrado solidez em meio ao caos. Com Kanu — fora por pelo menos 6 a 12 meses para recuperação total da lesão no tendão de aquiles — e Gabriel Xavier no Departamento Médico, o técnico Rogério Ceni encontrou uma solução na dupla de zaga.

Desde que o comandante tricolor passou a escalar o gigante David Duarte, com quase dois metros de altura (1,92m), ao lado do zagueiro canhoto Ramos Mingo, que dá sustentação, além de ajudar Luciano Juba na saída de bola e na construção de jogadas pelo lado esquerdo do campo, o Esquadrão não sofreu mais gols.

Após a derrota acachapante para o Cruzeiro, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço já entrou em campo três vezes, contra Ceará, Atlético Nacional, da Colômbia, e Palmeiras, em jogos válidos pela Série A e Copa Libertadores, e o sistema defensivo passou em branco em todos os jogos.

| Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Depois do triunfo histórico contra o Palmeiras no último domingo, 27, o técnico Rogério Ceni falou sobre o bom momento no setor de defesa. Para o treinador, a solidez defensiva é muito importante para ‘sobreviver’.

Foram três jogos bem jogados, muito parelhos. Contra o Atlético Nacional, hoje (Palmeiras), e contra o Ceará. De positivo fica não sofrer gols, coisa muito importante para sobreviver Rogério Ceni - treinador do Bahia

"Nos defendemos bem, mantivemos nossa estratégia defensiva. Destacar que Mingo, Gilberto e David fizeram partida excepcional, Juba muito bem, linha de quatro como um todo. Dedicação de todos. Fizemos um bom jogo defensivo e tivemos as nossas oportunidades", também destacou o treinador tricolor.



A atual sequência de três jogos sem sofrer gols é a segunda melhor da temporada, com apenas uma partida a menos do que a maior marca do time no ano de 2025, quando não cedeu gols contra Boston River (2x), Jacuipense e Vitória.

Antes de passar em branco nesses duelos, a equipe comandada por Rogério Ceni havia sofrido 12 gols em nove jogos, incluindo partidas de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa Libertadores, com a defesa tricolor passando em branco apenas uma vez durante o período.

Mais opções na zaga

Longe dos gramados desde a partida contra o Internacional, no dia 3 de abril, o zagueiro Gabriel Xavier está próximo de voltar à campo. O zagueiro tricolor, considerado titular do time de Rogério Ceni antes da lesão, viajou com a delegação para São Paulo, antes do duelo contra o Palmeiras, treinou com o grupo nesta segunda-feira, 28, e deverá ser opção para o duelo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 30, às 21h30.