Frágil? Bahia sofreu gol em todos os jogos da Série A; veja números

Bahia tem a segunda pior defesa da Série A - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A primeira derrota do Bahia no Campeonato Brasileiro veio de forma acachapante. No Mineirão, contra o Cruzeiro, o time comandado por Rogério Ceni sofreu seu pior revés no ano, e escancarou uma fragilidade defensiva que muitas vezes era deixada de lado devido aos bons desempenhos do time do meio para frente. Em quatro rodadas, o Tricolor sofreu pelo menos um gol em todos os jogos.

Ao todo, o Esquadrão já sofreu sete gols na atual edição do Brasileirão, sendo, ao lado de Vasco e Vitória, a segunda pior defesa do certame. O problema defensivo não é algo exclusivo do Campeonato Brasileiro, já que nas últimas nove partidas disputadas, incluindo jogos de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa Libertadores, a defesa tricolor só passou em branco uma vez, sofrendo 12 gols nos outros oito duelos.

No entanto, o recorte na Série A chama atenção por um fator incomum: a alternância na defesa. Desde a estreia, o técnico Rogério Ceni já promoveu três formações diferentes na dupla de zaga, seja por opção técnica, preservação devido à alta carga de partidas, ou lesão, que é o caso de Gabriel Xavier, e Kanu, que sofreu uma lesão no tendão de aquiles no jogo contra o Mirassol.

Veja as duplas de zaga do Bahia nos jogos do Brasileirão:

1ª rodada Vs Corinthians: Kanu e Ramos Mingo.

2ª rodada Vs Santos: Ramos Mingo e David Duarte.

3ª rodada Vs Mirassol: Ramos Mingo e Kanu (substituído por David Duarte após lesão).

4ª rodada Vs Cruzeiro: Ramos Mingo e Fredi.

Nesta quinta-feira, 17, com as ausências de Kanu e Gabriel Xavier, o técnico Rogério Ceni optou pela entrada de Fredi — Pivete de Aço — no lugar de David Duarte, que era opção, mas foi preservado, para fazer a dupla de zaga com Ramos Mingo. Durante coletiva após o jogo, o comandante tricolor isentou o jovem da derrota, e avaliou que o resultado negativo foi coletivo, evitando culpar a defesa por uma atuação fraca do time como um todo.

Ceni também apontou uma postura excessivamente recuada do time, com muitas bolas entregues ao goleiro, e destacou os erros de passe como fatores decisivos para a derrota:



Muitos erros de passe nós tivemos hoje [...] Nós não conseguimos conectar os passes Rogério Ceni - técnico do Bahia

Próximo jogo

Agora, o Bahia vira a chave e foca no duelo contra o Ceará, marcado para esta segunda-feira, 21, às 20h, na Arena Fonte Nova. Diante de sua torcida, o Tricolor vai em busca do primeiro triunfo no Brasileirão.