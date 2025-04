Apático, Bahia joga mal e perde a primeira no Campeonato Brasileiro

Bahia não aguentou a pressão exercida pelo Cruzeiro no Mineirão e perde a primeira no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com atuação abaixo, o Bahia sofre sua primeira derrota no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, 17, o Esquadrão de Aço foi derrotado por 3 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time, que perdeu uma invencibilidade de 12 jogos, chega ao quarto jogo seguido sem vencer na Série A, com três empates e um revés.

Com o resultado negativo, a equipe segue no Z-4, ocupando a 18ª colocação, com três pontos somados em quatro jogos disputados.

Os comandados de Rogério Ceni giram a chave e já pensam no próximo compromisso diante do Ceará, marcado para a próxima segunda-feira, 21, às 20h, quando recebe a visita do Ceará, pela 5ª rodada do certame nacional.

Aos 11, a defesa tricolor tenta sair jogando. O goleiro Ronaldo recebe o passe, não domina bem e Kaio Jorge tenta roubar a bola. O arqueiro tricolor tenta cortar e comete pênalti. O próprio Kaio Jorge bate mal, Ronaldo defende e salva sua própria pele.

Na sequência, Wanderson fica na cara do gol e desperdiça uma chance clara mandando pra fora. Após sentir dores musculares, Ronaldo foi substituído por Marcos Felipe.

Marcos Felipe foi acionado aos 25. Christian arrisca do lado esquerdo e o goleirão tricolor espalma para o lado e manda para escanteio.

Após a forte pressão adversária, o Bahia chega aos 41. Jean Lucas tem espaço e finaliza para o gol, mas sem perigo para o goleiro Cassio.

Nos acréscimos, Fabrício Bruno sobe mais alto que todo mundo e cabeceia para o chão, mas Marcos Felipe vai buscar e faz uma defesa incrível aos 48.

No minuto 51, o Bahia não resistiu a pressão Cruzeirense. Lucas Romero recebe o passe, ajeita o corpo e manda um pombo sem asa de fora da área. Marcos Felipe se estica todo e nada pôde fazer. O golaço foi o último lance da primeira etapa.

O Esquadrão iniciou a etapa final com as entradas de Everton Ribeiro Lucho Rodríguez, nas vagas de Erick e Willian José. Apesar das mudanças, nada dava certo.

Até que o Cruzeiro ampliou aos 20. Christian rouba a bola de Everton Ribeiro e dá lindo passe vertical para Kaio Jorge. O atacante celeste fica de frente para o gol e finaliza sem chancer para Marcos Felipe. Ele se redime do pênalti perdido no primeiro tempo.

Aos 30, o Cruzeiro define a parada e com brilho de Kaio Jorge mais uma vez. O centroavante celeste recebe passe de Lucas Silva na entrada da área, ajeita a bola e chuta colocado no canto sem chances para Marcos Felipe.