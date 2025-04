Substituído, Ronaldo sente lesão muscular e passará por avaliação

Lesão do goleiro Ronaldo preocupa a comissão técnica tricolor - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia poderá ter mais um desfalque sério no seu sistema defensivo. O goleiro Ronaldo saiu reclamando de dores musculares e acabou substituído por Marcos Felipe no confronto diante do Cruzeiro, pela 4ª rodada do Brasileirão.

O lance ocorreu aos 17 minutos do primeiro tempo. Ronaldo caiu no chão e levou as mãos à coxa.

De acordo com informações do canal Sportv, o arqueiro sentiu o músculo da parte posterior da coxa esquerda e foi atendido imediatamente no campo de jogo do Mineirão, palco da partida.

Ronaldo será reavaliado pelo departamento médico azul, vermelho e branco no retorno da delegação a Salvador.

O técnico Rogério Ceni tem como opções na meta tricolor Marcos Felipe e Danilo Fernandes.