"Inaceitável essa derrota", brada Jean Lucas após revés no Brasileirão

Jean Lucas foi titular na derrota do Bahia para o Cruzeiro no Mineirão - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahi

O Bahia conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão ao ser superado pelo Cruzeiro por 3 a 0. A partida foi realizada na noite desta quinta-feira, 17, no Mineirão, pela 4ª rodada do certame nacional.

Após a partida na capital mineira, o volante Jean Lucas concedeu entrevista e demonstrou chateação com o resultado negativo em Minas.

Para o meio-campista, o time azul, vermelho e branco fugiu de suas características, correu atrás do adversário e não propôs o jogo como de costume.

"Acho que a gente não fez um excelente jogo, a gente correu muito atrás dos caras. É inaceitável essa derrota hoje. A gente não construiu, não finalizamos a gol e não fizemos o que o professor pediu. A gente tem que botar a cabeça no lugar, porque já vem de empates e agora essa derrota. Temos que refletir, uma noite para esquecer. Não tenho nem o que falar", disse o camisa 6 em entrevista ao canal Sportv.

Com o resultado negativo, a equipe segue no Z-4, ocupando a 18ª colocação, com três pontos somados em quatro jogos disputados.

Os comandados de Rogério Ceni terão como próximo desafio o Ceará. O jogo está agendado para a próxima segunda-feira, 21, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 5ª rodada do Brasileirão.