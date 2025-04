Rogério Ceni admite noite ruim e se preocupa com início no Brasileirão

Rogério Ceni durante a coletiva - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Irreconhecível. Esse é o adjetivo que melhor descreve o Bahia na noite desta quinta-feira, 17, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Tricolor de Aço buscava seu primeiro triunfo na competição, contra um adversário que não vivia grande momento dentro, e fora das quatro linhas, mas que com a bola rolando, não deixou o Esquadrão jogar. Ao fim do jogo, o placar anotou a pior derrota do time no ano: 3 a 0.

Durante a coletiva realizada após o jogo, o técnico Rogério Ceni reconheceu a partida ruim, e não deixou de esconder a preocupação com o início de campeonato do Bahia — o pior desde 2012. Para o treinador, o resultado foi um reflexo do que aconteceu dentro de campo:

"A gente realmente foi mal, um primeiro tempo muito ruim [...] O começo do segundo tempo já foi melhor, mas no nosso melhor momento do jogo a gente perde a bola e sofre gol no contra-ataque. Os três gols foram de bolas perdidas e nossos pés e contra-ataques. Temos que ser realistas. Não acertamos nada no primeiro tempo”, declarou o treinador.

É preocupante, porque é um início, mas um início ruim. Hoje fomos muito abaixo, o adversário mereceu vencer. Não tem do que reclamar Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ainda segundo o comandante tricolor, o Cruzeiro dominou o Bahia, especialmente no primeiro tempo, quando o time não conseguiu sair para o jogo e criar jogadas, tendo finalizado apenas uma vez durante os primeiros 45 minutos: “Hoje o Cruzeiro foi melhor que o Bahia, foi superior no dia de hoje”.

Próximo jogo

Sem muito tempo para lamentar, o Bahia agora volta sua atenção para o jogo contra o Ceará, nesta segunda-feira, 21, às 20h, desta vez diante de sua torcida, na Arena Fonte Nova, com a missão de conquistar o primeiro triunfo no Brasileirão.