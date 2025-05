Com gol de Kayky, Bahia vence Palmeiras e decola na Série A

- Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Diante de um dos elencos mais poderosos do país, o Bahia conquistou um importante triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série A. Em partida válida pela 6ª rodada, o Tricolor de Aço venceu o Palmeiras em pleno Allianz Parque com um gol solitário de Kayky. 1x0 no placar e festa na boa terra.

Esse é a primeira vez que o Bahia vence o Palmeiras fora de casa desde 2012 e a primeira na história do Allianz Parque, estádio inagurado em 2014. O resultado faz com o que o Bahia decole na tabela e ocupe momentaneamente a 7ª posição com 9 pontos conquistados.

Apesar da qualidade do adversário e da condição de visitante, o Bahia não se acuou e fez um primeiro tempo de bastante equilíbrio contra o time paulista, corroborando com a estratégia do técnico Rogério Ceni de entrar com força máxima. Com Erick Pulga e Ademir sendo as válvulas de escape para os contra-ataques do tricolor, a equipe baiana fechou os espaços da equipe de Abel Ferreira e foi para o intervalo com o placar inalterado.

E mesmo com Abel Ferreira tirando Estevão, Vitor Roque e Paulinho do banco para o segundo tempo, evidenciando a qualidade do elenco palestrino, o Bahia soube sofrer e contou com grande aplicação tática de seu elenco para sair vitorioso.

Após intervenções de Marcos Felipe e Erick, que salvou uma bola em cima da linha, o Bahia ia conquistando um importante empate quando em uma escapada pela esquerda, Kayky tabelou com Cauly e aproveitou o passe magistral do maestro tricolor para tocar por cima de Weverton e garantir os 3 pontos.

Próximos jogos

O Bahia volta à campo na próxima quarta-feira, 30, dessa vez pela Copa do Brasil. O confronto, que será o de ida, será contra o Paysandu, no estádio do Mangueirão, e ocorre às 21h30. A volta está marcada para o dia 21 de maio, às 19h na Arena Fonte Nova.

Já pelo Brasileirão, o Bahia encara o Botafogo no próximo sábado, 3, às 21h na Arena Fonte Nova com promessa de casa cheia.