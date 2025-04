Lesão no tendão de Aquiles: veja impactos e tempo de recuperação

Kanu era titular absoluto na zaga do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A notícia da lesão do zagueiro Kanu foi um baque para a torcida tricolor. O jogador deixou o campo de maca no último domingo, 13, em partida contra o Mirassol, ainda nos primeiros minutos do jogo, e logo deixou os torcedores angustiados. Dois dias depois, na terça-feira, 15, saiu a confirmação da gravidade: lesão no tendão de aquiles. Além de contusão em três músculos da panturrilha.

Incomum no futebol quando comparada a lesões musculares ou ligamentares, a lesão no tendão de aquiles é uma das mais temidas no cenário do esporte, e pode levar de 6 meses a 1 ano para recuperação total. Devido a magnitude da contusão, e a complexidade do tratamento, o Bahia informou que a escolha pelo procedimento do atleta, seja conservador ou cirúrgico, será divulgada posteriormente.

A fim de entender melhor todas as nuances desta lesão, a reportagem do Portal A TARDE conversou com o ortopedista, Dr. Camilo Tavares. Segundo o especialista em cirurgia do pé e tornozelo, a contusão é grave, especialmente para atletas de alto rendimento, uma vez que trata-se do tendão mais resistente do corpo humano, responsável por transmitir a força dos músculos da panturrilha até o calcâneo (osso que forma o calcanhar), exercendo um papel fundamental na impulsão e na velocidade.

Dr. Camilo Tavares, ortopedista especialista em cirurgia do pé e tornozelo | Foto: Arquivo pessoal

Todavia, ainda que o diagnóstico possa parecer assustador à primeira vista, Camilo destacou que o retorno ao alto nível competitivo é possível, mas exige um processo multidisciplinar de reabilitação, com acompanhamento médico, fisioterapia especializada e readaptação progressiva aos treinos.

Intervenção cirúrgica

Apesar da indefinição a respeito do processo de tratamento de Kanu, o ortopedista afirmou que, na maioria dos casos, a intervenção há de ser cirúrgica: “Após a cirurgia, inicia-se uma fase longa e cuidadosa de reabilitação, que pode levar de seis meses a um ano. Esse período é necessário para que o tendão cicatrize com força e elasticidade suficientes para suportar os altos níveis de exigência do esporte profissional”.

Ainda segundo Camilo, em muitos casos existe um histórico de lesões acumuladas que podem levar a uma quadro de tendinopatia, desencadeando na degeneração do tendão, o que por fim, pode culminar na ruptura total do tendão.