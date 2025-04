Bahia busca 1ª vitória no Brasileirão e tenta manter boa fase em 2025

Rogério Ceni e comissão técnica reunida com elenco do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia chega para o jogo de hoje, contra o Cruzeiro, no Mineirão, despertando sentimentos conflitantes. Se vem bem na Libertadores, na Copa do Nordeste, já conquistou o título baiano e defende invencibilidade de 12 jogos (apenas dois jogos foram contra equipes que não são da elite de seus países: Jacuipense e CSA), também passou pelas três primeiras rodadas do Brasileiro sem vencer. E é preciso focar no Brasileiro o mais rápido possível para evitar que a situação fique tensa no futuro.

Apesar dos 12 jogos sem perder, o Tricolor tem apenas um triunfo (contra o Nacional, em Montevidéu) nos cinco jogos mais recentes e empatou metade das 12 partidas, incluindo os três primeiros compromissos pela Série A.

O grande número de empates é incomum no trabalho de Rogério Ceni no Esquadrão.

O time atual já superou, com apenas três rodadas, a quantidade de empates da equipe de Ceni, em 2023, que teve dois em 17 jogos da Série A. Em 2024, foram oito em 38.

É sempre bom lembrar que 2025 traz uma novidade para o Esquadrão, que é se dividir entre Brasileiro e Libertadores, algo inédito para o clube, já que nas outras participações, as duas competições não aconteciam ao mesmo tempo.

A temporada passada deu exemplos bem diferentes sobre essa divisão de foco entre Série A e Libertadores. O Atlético, finalista do torneio continental, correu risco de rebaixamento até a rodada derradeira. Eliminado pelo Atlético, nas quartas, o campeão da Libertadores de 2023, Fluminense, lutou contra a queda durante todo o Brasileiro.

Botafogo como referência

O Botafogo, por outro lado, foi o exemplo a ser mirado. O alvinegro foi tão bem sucedido que ficou com os títulos das duas competições. Após as três primeiras rodadas de 2024, tinha seis pontos, três a mais do que o Bahia tem hoje.

É importante lembrar que o Bahia está atualmente na Libertadores e teve uma campanha na Série A sem riscos de queda graças justamente ao ótimo primeiro turno. Após três rodadas, entretanto, tinha apenas um ponto a mais do que hoje, com quatro.

Pior início desde 2012

Desde 2012, o Bahia não ficava sem vencer nas três primeiras rodadas de uma Série A. O primeiro triunfo de 2012 só chegou no quinto jogo. Em compensação, em todo esse período é apenas a terceira vez em que o Esquadrão chega invicto à quarta rodada, depois de 2019 e 2020, em que tinha sete pontos e dois triunfos.

A maior diferença é que o time de agora tem potencial, mostrado na própria temporada, inclusive na Libertadores, para ter campanha bem melhor a essa altura. Não pode deixar para lembrar do Brasileiro apenas depois, como fez o Fortaleza, em 2022, lanterna no primeiro turno, com vaga na Libertadores no final.

É necessário, portanto, começar a vencer no Brasileiro o mais rápido possível.

É necessário, portanto, começar a vencer no Brasileiro o mais rápido possível, de preferência hoje, contra o Cruzeiro, mesmo fora de casa. E na próxima segunda, contra o Ceará, voltar a mostrar a força da Fonte, vencendo a primeira como mandante na Série A.

Brasileiro x Libertadores

Fica ainda mais complicado se dividir entre Brasileiro e Libertadores quando as lesões começam a se multiplicar. O caso mais preocupante é o de Kanu, um dos destaques da temporada tricolor, que pode ficar afastado por longo período. Lucho, Gabriel Xavier, Michel Araújo e Iago também estão no Departamento Médico ou em transição.

Mesmo com dificuldades, o Bahia teve boas condições nos jogos em casa, para sair vencedor e estar com sete pontos, mesma pontuação dos líderes ao final da terceira rodada. Que os bons ventos de 2025 passem a soprar imediatamente também no Brasileiro.

*Leandro Silva é jornalista e escreve semanalmente sobre o Esporte Clube Baha.