Cruzeiro x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 17 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 17, contra o Cruzeiro, às 21h30, pela 4ª rodada do certame, no Mineirão, visando encerrar a sequência de três empates consecutivos com um triunfo.

O Esquadrão iniciou a preparação para o duelo contra a Raposa, que vive momento de crise dentro das quatro linhas e nos bastidores, nesta terça-feira, 15, em treino realizado no CT Evaristo de Macedo.

Com a dupla de zaga — Kanu e Gabriel Xavier — lesionados, Michel Araújo e Iago Borduchi em processo de transição, participando somente de uma atividade técnica e física durante o treino de ontem, e Lucho Rodríguez treinando apenas na academia após após ficar de fora do jogo contra o Mirassol devido a um cansaço muscular, o onze inicial escalado por Rogério Ceni terá mudanças para tentar quebrar um tabu contra o Cruzeiro que já dura 12 anos.

Transmissão

Onde assistir: Premiere.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Ramos e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Éverton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha técnica

Local: Belo Horizonte (MG).

Estádio: Mineirão.

Data: quinta-feira, 17 de abril de 2025.

Horário: 21:30 (de Brasília).