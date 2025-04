Bahia inicia preparação para pegar o Cruzeiro pelo Brasileirão

Elenco do Bahia em atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O elenco do Bahia deu início às atividades de preparação visando o compromisso contra o Cruzeiro, marcado para esta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, em confronto válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



O grupo se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta terça-feira, 15. O preparador físico José Mário Campeiz supervisionou os jogadores durante as atividades na academia.

No campo 2 do CT, o treinador Rogério Ceni ministrou um trabalho técnico em campo reduzido.

O comandante orientou os atletas e realizou correções. Com o plantel dividido em dois times, Ceni promoveu simulações de saídas de jogo e jogadas sob pressão da marcação adversária.

Os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier deram continuidade aos respectivos tratamentos de lesão.

O lateral-esquerdo Iago Borduchi e o atacante Michel Araújo deram continuidade a transição física e técnica. Já o centroavante Luciano Rodriguez fez fortalecimento muscular na academia.

Antes de embarcar para Belo Horizonte, o time tricolor fecha sua preparação na manhã desta quarta-feira, 16.

Ainda sem vencer na competição, o time azul, vermelho e branco ocupa a 14ª colocação, vindo de três empates seguidos.