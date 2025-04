Bahia tenta derrubar tabu de 12 anos no duelo contra o Cruzeiro

Bahia venceu o Cruzeiro em 2024, na Arena Fonte Nova - Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bahia terá que quebrar um tabu que permanece intacto há 12 anos para conquistar sua primeira vitória. Com o Cruzeiro no caminho, o Tricolor terá que vencer o clube mineiro fora de casa, feito que não acontece desde 2013, quando o Esquadrão de Aço venceu por 2 a 1 garantiu a permanência na Série A do Brasileirão de 2013.

Na ocasião, Marquinhos Gabriel e Anderson Talisca, com batida de falta aos 45 minutos do segundo tempo, balançaram as redes pelo Esquadrão de Aço. Vinícius Araújo, que saiu do banco de reservas, descontou para o Cruzeiro.

De lá para cá foram sete jogos, seis derrotas e um empate entre as equipes. Na história, o Tricolor, fora de casa, venceu a Raposa apenas duas vezes, sendo a primeira partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 1991, que terminou em 1 a 0 para o time visitante.

Comemoração do gol marcado por Anderson Talisca, em 2013 | Foto: Reprodução

No geral foram 14 partidas, cinco derrotas, seis empates e apenas três triunfos tricolores, todos na Arena Fonte Nova. No retrospecto total, as equipes se enfrentaram 59 vezes, sendo 31 vitórias do Cruzeiro, 14 empates e 14 triunfos do clube baiano.

Atualmente, o Cruzeiro vem de um momento instável na temporada e está há quatro partidas sem vencer. Além de amargar duas derrotas nas duas primeiras rodadas na Copa Sul-Americana, o clube mineiro também perdeu por 3 a 0 para o Internacional e empatou, na última rodada, em 1 a 1 com o São Paulo, no MorumBIS.

O Bahia, entretanto, vai reencontrar um jogador que tem sido carrasco em partidas que marcaram o confronto entre Bahia e Flamengo nos últimos anos. O atacante Gabriel Barbosa, atualmente defendendo a Raposa, enfrentou o Tricolor em sete jogos, marcou seis gols e duas assistências.