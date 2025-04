Bahia não terá Kanu no duelo com o Cruzeiro; Ceni estuda substitutos

Kanu, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Substituído aos 12 minutos do primeiro tempo no empate contra o Mirassol, o zagueiro Kanu não vai estar à disposição do técnico Rogério Ceni na partida diante do Cruzeiro, marcada para esta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pela jornalista Gabrielle Gomes.

Com um incômodo na panurrilha, o defensor ainda vai passar por exames para a avaliar a gravidade do problema e identificar se houve, ou não, uma lesão. O camisa 4 do Tricolor sentiu ao pisar no gramado e foi substituído por David Duarte, que terminou o jogo deste domingo, 13, como titular ao lado de Ramos Mingo.

Questionado sobre a situação em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni analisou os possíveis substitutos, mas ressaltou que "dificilmente" Kanu será substituído da "maneira que ele joga".

"Vamos ter que encontrar soluções, seja improvisação, garoto da base, como o Fredi, o Kauã... Acontece com todo mundo. Vamos tentar da melhor maneira possível, dificilmente vamos substituir o Kanu da maneira que ele joga, mas temos que encontrar soluções, a janela está fechada", afirmou o treinador.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Sem Kanu, o Bahia vai ter que se virar sem a dupla de zagueiros que foi titular durante toda a temporada passada, já que Gabriel Xavier também vai ficar afastado dos gramados pelos próximos jogos. Ambos são os jogadores com mais partidas disputadas pelo Esquadrão no setor.

Além dos defensores que estiveram em campo no empate contra o Mirassol, o Tricolor vai contar com os jovens da base Kauã Davi e Fredi Lippert, além de Rezende, que já foi improvisado no setor.

Fredi Lippert, por outro lado, atua frequentemente no Campeonato Brasileiro sub-20, onde esteve em campo por todos os minutos disputados pelo Tricolor. Volante de origem, Rezende atuou pela última vez no triunfo sobre o Ceará, pelo Nordestão, no dia 26 de fevereiro.