Bahia pode ter dois importantes desfalques para o próximo jogo

Gabriel Xavier e Kanu - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

O zagueiro Kanu sentiu dores na panturrilha logo no início do jogo contra o Mirassol, neste domingo, 13, na Arena Fonte Nova, partida que terminou empatada por 1x1, e foi substituído por David Duarte. O jogador ainda será avaliado pelo departamento médico do clube, para saber o grau da lesão, e pode desfalcar o tricolor na quarta rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, dia 17, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Caso o Kanu, líder em campo e no vestiário, não tenha condições físicas para jogar, o Bahia terá dois importantes desfalques, o zagueiro Gabriel Xavier também está lesionado na panturrilha, desde no dia 3 de abril, e segue fora do time por pelo menos até a sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.