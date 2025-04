Saiba por quanto tempo Gabriel Xavier desfalca o Bahia

Gabriel Xavier durante aquecimento na partida contra o Corinthians - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Antes mesmo da bola rolar para o duelo entre Bahia e Internacional, a ausência de um dos titulares da equipe comandada por Rogério Ceni chamou a atenção da torcida tricolor. Trata-se do zagueiro Gabriel Xavier, que com lesão muscular na panturrilha, foi cortado da relação, e desfalcará o Tricolor de Aço durante todo o mês de abril.

Após o jogo, que terminou empatado, na partida que marcou a estreia do Esquadrão na 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o treinador Rogério Ceni indicou, durante coletiva, o tempo que o jogador ficará distante dos gramados:

Gabriel deve ficar fora nas próximas quatro semanas. Uma pena, principalmente para jogos fora de casa afirmou Ceni - técnico do Esquadrão

Agora o Esporte Clube Bahia volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Santos, no domingo, 6, às 20h30, no Estádio da Vila Belmiro, pela 2ª rodada da competição nacional. Pela Copa Libertadores, o próximo compromisso é na quarta-feira, 9, às 19h, diante do Nacional, no stádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.

Lesões recorrentes

O camisa 3 do Bahia já desfalcou a equipe de Rogério Ceni em 2025. Durante a pré-temporada do Tricolor de Aço, em Girona, na Espanha, o zagueiro Gabriel Xavier sofreu uma lesão no joelho, que o deixou afastado dos gramados nos primeiros jogos do time no ano.