Bahia sai na frente, mas cede empate ao Inter na Libertadores

Jean Lucas foi o autor do gol tricolor no empate contra o Internacional - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após 36 anos, o Bahia voltou a disputar a fase de grupos da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira, 3, o Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com o Internacional, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada da fase de grupos.

Os gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Jean Lucas abriu o placar para o Tricolor, enquanto Enner Valência igualou para o Colorado.

Agora, os comandados de Rogério Ceni focam no Brasileirão. A equipe visita o Santos neste domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada.

Pela Liberta, o próximo compromisso do time azul, vermelho e branco será contra o Nacional-URU, no Estádio Parque Central, em Montevidéu.

Apesar do equilíbrio, o Esquadrão de Aço teve mais posse de bola e levou mais perigo a meta colorada no primeiro tempo. Aos seis minutos. Erick Pulga avança da direita para o meio, chuta cruzado e a bola passa à esquerda do gol.

Três minutos depois, Everton Ribeiro dá belo passe para Arias, que deixa com Lucho. O chute do uruguaio desvia nos dois zagueiros e vai no meio do gol, e Anthoni faz grande defesa.

O Colorado respondeu com perigo aos 13. Ronaldo erra na saída de bola e dá no pé do adversário. Vitinho recebe de frente para o gol, chuta forte e o paredão tricolor se redime com uma defesaça.

Logo depois, o Inter chega novamente. Bernabei da boa ola para Wesley, dribla e deixa Arias no chão, bate colocado e manda fora.

No minuto 25, Caio Alexandre solta a bomba de fora de área e arrancou o "uuuhh"da turma tricolor. Aos 39, quase o Bahia faz. Arias cruza para Lucho, que gira e chuta de canhota e obriga ao goleiro Anthoni para espalmar.

As equipes iniciaram a etapa final dispostas a atacar. Everton Ribeiro rola a bola para Jean Lucas, que chuta torto e sem direção. O Inter responde com Bryan Aguirre, que manda de fora da área e Ronaldo sem dificuldade.

Já aos nove, o Inter avança ao ataque na categoria de Alan Patrick. O camisa 10 bate para o meio e Ronaldo espalma.

Aos 20, Jean Lucas erra o passe e gera contra-ataque para os gaúchos. Valência não consegue o chutar, mas Alan Patrick finaliza mal no rebote.

No instante seguinte, a vez de contra-atacar é do Bahia. Pulga avança da esquerda para o meio e bate à direita do gol.

O Esquadrão brocou aos 27 minutos. Erick Pulga avança pela esquerda, dribla o marcador e passa para Juba.

O lateral-esquerdo avança na linha de fundo e cruza. Jean Lucas de frente para o gol, chapa de pé direito e explode a nação tricolor na Fonte Nova.

Aos 38, o colorado empatou. Bryan Aguirre recebe na direita e arrisca para o gol. Ronaldo defende parcialmente e solta nos pés de Valência, que só empurra para o gol vazio.

Nos minutos finais, Ademir faz jogada de linha de fundo, olha para a área e cruza para Lucho. O uruguaio chuta embaixo da bola e ela sobe e vai para fora.