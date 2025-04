Sem zagueiro, Bahia divulga relacionados de olho no Internacional

Bahia encara o Internacional pela Libertadores - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni não contará com o zagueiro Gabriel Xavier na 1ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, contra o Internacional. O defensor foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha e virou desfalque do Tricolor para o duelo marcado para esta quinta-feira, 3, às 19h, na Arena Fonte Nova.

Em transição física, o meio-campista Michel Araújo segue de fora e também não enfrenta o clube gaúcho pela competição continental. Confira os 24 jogadores relacionados para a partida desta noite:

Goleiros: Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes;

Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba;

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Ramos Mingo;

Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Caio Alexandre, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Rodrigo Nestor;

Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Luciano Rodríguez, Tiago e Willian José;