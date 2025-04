Bahia exige nomes de peso do Botafogo para liberar Cauly

Cauly, meia do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Botafogo demostrou interesse em contratar o meia Cauly, do Bahia, e propôs uma troca do camisa 8 pelo atacante Matheus Martins, do clube carioca. O Tricolor, entretanto, fez uma contraproposta, envolvendo os atacantes Savarino e Igor Jesus na negociação, destaques da equipe que fez história em 2024, para abrir conversas. As informações foram divulgadas pelo jornalista Elton Serra.

O Glorioso considera o setor do meio de campo carente de peças em seu elenco e busca contratar um jogador nesta janela de transferências. Vale mencionar que, recentemente, a equipe acertou a contratação do uruguaio Santiago Rodríguez, maior compra da temporada do futebol brasileiro.

O português Renato Paiva, treinador do clube carioca, já trabalhou com Cauly, quando defendia o Bahia, em 2023, e conhece o jogador. Questionado sobre a sua passagem pelo Tricolor, o comandante revelou, recentemente em entrevista ao Charla Podcast, que discutiu com o diretor de futebol Carlos Eduardo Santoro, do Esquadrão, para trazer o camisa 8 para Salvador.

"Na época começaram a dizer: 'Vão contratar o Cauly, mas quem é o Cauly?'. Ele tinha uma das melhores médias na Europa League, pelo Ludogorets, e eu lutei com o Cadu Santoro [diretor de futebol] por um mês para ele vir, ele sabe que é verdade. Aí quando chegou, começaram a falar: o Cauly é craque", disse o português.

Nome escolhido pelo Botafogo para uma possível troca pelo meia do Bahia, o atacante Matheus Martins chegou ao clube carioca em julho do ano passado pelo valor de 10 milhões de euros (cerca de 60 milhões de reais). O jogador de 21 anos, revelado pelo Fluminense, disputou 31 jogos pelo Glorioso, marcou dois gols e distribuiu uma assistência.

Dentro de campo, o Bahia, comandado pelo técnico Rogério Ceni, conta com Cauly à disposição para a estreia da equipe na fase de grupos da Libertadores, nesta quinta-feira, 3, às 19h, contra o Internacional,