Meia do Internacional vê duelo contra o Bahia como "grande espetáculo"

Alan Patrick, Internacional - Foto: Foto: Ricardo Duarte | Internacional

Um dos destaques do Internacional, o meia Alan Patrick projetou a partida diante do Bahia, nesta quinta-feira, 3, às 19h, pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O camisa 10 do clube gaúcho revelou "conhecer" o Tricolor pelos confrontos na temporada passada, além de projetar um "grande espetáculo" pela competição internacional.

"Tem essa particularidade por ser uma equipe brasileira e a gente acaba conhecendo por ter enfrentado algumas vezes na temporada passada e, claro que tem uma mudança ou outra, mas a gente acaba tendo um pouco mais de conhecimento do que as outras equipes", afirmou o meio-campista.

"Tem tudo para ser um grande jogo, por ser uma equipe que gosta de jogar, o Rogério [Ceni] tem esse estilo de jogo e a gente também, com as nossas características. Acho que tem tudo para ser um grande espetáculo esse confronto direto, vamos procurar da melhor forma para enfrentá-los", concluiu.

Destaque do Internacional, Alan Patrick está em sua segunda passagem pelo Colorado e já disputou 195 partidas com a camisa alvirrubra. A tendência é que o atleta de 33 anos inicie entre os titulares na partida contra o Bahia.