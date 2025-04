Bahia perde invencibilidade no Brasileirão Feminino contra o Grêmio

Fora de casa, o time femino do Bahia não suportou a pressão e foi derrotado pelo Grêmio por 1x0 - Foto: Caroline Motta / Grêmio

Fora de casa, o time feminino do Bahia não suportou a pressão e perdeu sua invencibilidade ao ser derrotado pelo Grêmio por 1 a 0, na tarde deste sábado, 12, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. O único gol da partida foi marcado por Valéria Paula. O duelo aconteceu no Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Mosqueteiras, como é conhecido o time do Grêmio, dominaram o jogo nos 90 minutos, enquanto o Bahia deixava o jogo lento com faltas na região do meio de campo. Mesmo com mais posse de bola, o Grêmio só foi finalizar aos 23 minutos do primeiro tempo.

O gol aconteceu aos 35 minutos, quando Katielle desarmou a adversária no campo de defesa e a bola ficou com Maria Dias, que deixou Valeria Paula em condições de finalizar. A atacante do Grêmio percebeu a goleira Nácila adiantada e mandou por cobertura.

Com uma vitória, dois empates e uma derrota, o Bahia está, momentaneamente, na 10ª colocação, duas posições abaixo da zona de classificação e espera os demais jogos para saber a posição ao final da rodada.