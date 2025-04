Bahia x Mirassol: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia nunca enfrentou o Mirassol em confrontos oficiais - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após conquistar a primeira vitória na fase de grupos da Libertadores, o Bahia volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ainda não venceu. Neste domingo, 13, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Tricolor enfrenta o Mirassol pela 3ª rodada da Série A, em busca dos primeiros três pontos. O duelo marca o primeiro encontro oficial entre as duas equipes na história.

O Esquadrão de Aço soma dois empates nas rodadas iniciais do Brasileirão, contra Corinthians e Santos, e espera transformar o embalo da vitória histórica sobre o Nacional, no Uruguai, em resultado positivo no Brasileirão. Para o confronto, o Tricolor segue sem Gabriel Xavier e Michel Araujo, ambos no departamento médico, mas contará com o retorno do meia Everton Ribeiro, que estava suspenso.

Do outro lado, o Mirassol também tenta sua primeira vitória na elite do futebol brasileiro. Recém-promovido à Série A, o time paulista perdeu para o Cruzeiro na estreia e empatou com o Fortaleza na rodada passada.

"Sem dar dicas para o Rogério Ceni, que ele não precisa. Alguma coisa eu vou fazer sim, não só para começo, como para decorrer. É muito importante eu falar isso não só para a gestão do elenco, mas também para a cabeça do torcedor, que estrategicamente cada jogo é uma história”, afirmou o técnico Rafael Guanaes, do clube paulista, sobre a escalação.

O Mirassol terá desfalques importantes: David Braz, Negueba, Matheus Bianqui e Zé Vitor estão no departamento médico, enquanto Rafa Silva cumpre suspensão. A equipe é cobrada pela baixa efetividade ofensiva nas rodadas iniciais.

Prováveis escalações:

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Pulga, Lucho Rodríguez.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto, José Aldoe Danielzinho; Fabrício Daniel, Clayson e Iuri Castillo.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.