Bahia finaliza preparação para encarar o Grêmio na Série A1

Mulheres de Aço encerraM treinos para enfrentar o Grêmio na Série A1 - Foto: Reprodução / EC Bahia

Em reta final de ajustes para mais um desafio na elite do futebol feminino nacional, o elenco do Bahia concluiu na manhã desta sexta-feira, 11, a preparação para o duelo contra o Grêmio, válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino Série A1. A partida será disputada neste sábado, 12, às 16h, na cidade de Eldorado do Sul (RS).

O treinamento foi realizado no Centro de Treinamento do Internacional, em Porto Alegre. A atividade começou com o aquecimento comandado pelo preparador físico Jackson Machado. Em seguida, o técnico Felipe Freitas direcionou os trabalhos para aspectos táticos, com ênfase em situações de enfrentamento individual e coletivo.

Ainda no treino, as atletas participaram de um trabalho tático em campo aberto, no modelo 10×0. Para encerrar a preparação, o grupo treinou jogadas de bola parada, tanto defensivas quanto ofensivas, e algumas jogadoras ainda realizaram cobranças de pênaltis.