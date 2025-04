Erick Pulga brilha e iguala pontas do Bahia em 2024

Erick Pulga é destaque do Bahia em 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

“O Fantástico’ Erick Pulga”. Esse é o bordão que não sai da boca dos torcedores do Bahia em 2025. Apesar de ter sido artilheiro e destaque da última Série B, o atacante chegou nesta temporada ainda como uma aposta, mas logo conquistou o coração tricolor. Com apenas 19 jogos no ano, o camisa 16 já igualou a marca de gols dos dois principais atacantes de beirada da equipe comandada por Rogério Ceni no ano passado.

Na última quarta-feira, 9, foi o gol marcado por Pulga que deu ao Bahia a sua primeira vitória fora do Brasil na história da Libertadores. No entanto, além do resultado, o tento foi o sexto marcado pelo ponta até aqui na temporada, alcançando a mesma quantidade de gols dos atacantes Biel e Ademir, durante todo o ano de 2024, mas com 28, e 36 jogos a menos, respectivamente.

Veja:

Pulga em 2025: 19 jogos e 6 gols;

Biel em 2024: 47 jogos e 6 gols;

Ademir em 2024: 55 jogos e 6 gols

Menos de quatro meses após sua chegada, ‘Pulguinha’, como é carinhosamente apelidado pela torcida tricolor, é o protagonista do Esquadrão nesta altura da temporada. Além dos seis gols marcados, o atacante já distribuiu cinco assistências, caracterizando-se como o jogador com maior número de participações em gols da equipe, com 11 G/A, e tem aparecido nos momentos decisivos do ano.

Com duas assistências no duelo que valeu a classificação contra o The Strongest, na 2ª fase da Copa Libertadores, gol na final do Campeonato Baiano contra o Vitória, e o gol do triunfo contra o Nacional, Pulga também aparece como vice-artilheiro, e segundo maior garçom do time comandado por Rogério Ceni em 2025.

Após o gol histórico na Libertadores na quarta-feira, 9, o atacante não escondeu a emoção do momento que está vivendo com a camisa tricolor: “Essa será uma noite que nunca vou esquecer”.

Próximo jogo

Em alta, o novo 'xodó' da torcida terá oportunidade de aumentar seu recorde de gols neste domingo, 13, quando o Bahia enfrenta o Mirassol, na Arena Fonte Nova, às 16h, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.