O fantástico Pulguinha: de aposta a protagonista do Bahia

Com menos de quatro meses no Bahia, o atacante Erick Pulga superou a desconfiança inicial e conquistou o protagonismo sob o comando de Rogério Ceni. O camisa 16 é atualmente o jogador com maior número de participações em gols da equipe (11 g/a) e entrou para a história ao marcar o gol que garantiu a primeira vitória internacional do Tricolor na Taça Libertadores da América.

O tento decisivo foi anotado aos 19 minutos do segundo tempo, na partida contra o Nacional-URU, na noite desta quarta-feira, 9. Após o apito final, Pulga se emocionou ao relembrar sua trajetória até o futebol profissional.

“Representa muito para mim, porque desde que saí do Ceará desacreditaram de mim, e isso me motivou muito. Quando fiz o gol, relembrei tudo que vivi lá atrás, todas as críticas... e hoje Deus me honrou com esse belo gol”, declarou, com lágrimas nos olhos durante coletiva na zona mista no Uruguai.

A desconfiança no início da sua trajetória no Bahia vinha do fato de Pulga ainda não ter disputado competições de alto nível no futebol brasileiro. Apesar disso, ele superou os obstáculos, assim como costuma driblar os adversários dentro de campo.

Oriundo do Ferroviário-CE e com passagem marcante pelo Ceará, onde foi artilheiro da Série B, Pulga chegou como aposta e viu parte da torcida torcer o nariz. No entanto, encontrou apoio imediato dentro do elenco.

“Eu sempre exalto os caras [companheiros de time], porque desde a minha chegada me receberam muito bem. Nunca imaginei que seria tão bem acolhido assim. Esses caras me motivam todos os dias”, afirmou o atacante.

Fico emocionado porque essa será uma noite que nunca vou esquecer Erick Pulga - destaque do Esquadrão

Na temporada 2025, Erick Pulga é o vice-artilheiro do Bahia com seis gols, um a menos que Lucho e o volante Erick, considerado reserva de luxo da equipe comandada por Rogério Ceni. Além disso, é o segundo maior garçom do elenco, com cinco assistências.