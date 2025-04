Erick vive fase artilheira e se aproxima de melhor marca da carreira

Erick marcou o primeiro gol do Bahia no empate contra o Santos - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Contratado para dar mais profundidade ao elenco do treinador Rogério Ceni, o volante Erick vive um grande momento com a camisa do Bahia. Foi o camisa 14 que inaugurou o placar no empate contra o Santos, neste domingo, 6, na Vila Belmiro, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegando a marca de sete gols na temporada, aproximando-se do ano mais artilheiro da carreira.

Considerado reserva, o meio-campista incorporou o time titular do Esquadrão no jogo de ontem, uma vez que a equipe comandada por Rogério Ceni tem enfrentado uma maratona de partidas, e apesar de não compor o considerado ‘onze ideal’, Erick é, ao lado de Lucho Rodríguez, o artilheiro do time na temporada, ambos com sete gols. Além disso, é o segundo jogador que mais entrou em campo, com 18 jogos, apesar de ser apenas o 8º com mais minutos, atuando 1006 minutos até aqui na temporada.

Com o gol marcado ontem, o camisa 14 está próximo de alcançar a melhor marca da carreira. Isso porque em 2018, quando ainda defendia o Operário, do Paraná, o volante marcou nove gols. Além disso, Erick já superou o número de bolas na rede do ano passado (6), só que com 46 jogos a menos, e está a apenas um tento de igualar a temporada de 2024, quando fez 8 gols, em 59 partidas, pelo Athletico-PR.

Agora, o Bahia volta suas atenções para a Copa Libertadores, com o foco no importante confronto desta quarta-feira, 9, contra o Nacional-URU, às 19h, em Montevidéu, pela segunda rodada do Grupo F. A equipe de Rogério Ceni, embalado pelo bom momento de Erick, buscará uma vitória fora de casa para dar um passo importante rumo à classificação na competição continental.