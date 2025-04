Sonho do Bahia, Talisca marca hat-trick na Turquia

Talisca fez hat-trick em jogo do Campeonato Turco - Foto: Reprodução

Sonho do Esporte Clube Bahia, o meia-atacante Anderson Talisca marcou um hat-trick (três gols), em jogo do Fenerbahçe, seu time, contra o Trabzonspor, pelo Campeonato Turco, neste domingo, 6.

A partida terminou 4 a 1 para a equipe de Talisca, comandada pelo português José Mourinho. O último gol do jogo foi marcado pelo atleta brasileiro de fora da área. Com a vitória, o time chegou a 68 pontos, atrás apenas do líder Galatasaray, que tem 71 pontos somados.

Talisca já revelou recentemente que seu retorno ao Bahia pode estar próximo de acontecer. O atleta de 31 anos ainda tem passagens por Benfica, Besikitas e pelo futebol chinês.