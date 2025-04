Ceni cobra equilíbrio ao Bahia: "Precisamos melhorar fora de casa"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Mesmo com um time alternativo, o Bahia mostrou poder de reação e arrancou um empate por 2 a 2 com o Santos, neste domingo, 7, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o Tricolor quem abriu o placar com Erick no primeiro tempo, mas viu os donos da casa virarem com gols de Thaciano e Pituca. No fim, Luciano Juba, que vive grande fase, fez uma grande jogada aos 44 minutos da etapa final e garantiu o ponto fora de casa.

Com o resultado, o Bahia chegou a dois pontos em duas rodadas. Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Rogério Ceni reconheceu que o desempenho ficou abaixo do que o time tem mostrado em casa e destacou a importância de manter o padrão como visitante.

"Acho que o primeiro tempo tivemos bons momentos, atacamos muito os espaços, o primeiro gol saiu dessa maneira. A gente precisa melhorar nossos jogos fora de casa, precisamos fazer os bons momentos durarem mais tempo. No segundo tempo não conseguimos fazer nosso jogo. Acho que temos que encontrar esse equilíbrio", afirmou.

Ceni também explicou as mudanças no time titular, justificando a necessidade de preservar jogadores para evitar lesões e manter o elenco competitivo ao longo da temporada. “Trocamos muita gente, praticamente todo o meio de campo. Perdemos um pouco de entrosamento, mas temos vários jogadores em atividade, jogando, e é importante. O clube trouxe muitos jogadores do mesmo nível para oferecer esse elenco mais inteiro durante toda a temporada”.

Na avaliação do treinador, o empate com o Santos foi justo, diferente de outras partidas em que, segundo ele, o Tricolor merecia mais. “Para todos poderia ser melhor. Ninguém fez seis pontos, então todos poderiam ser melhores. Um campeonato que mostra o equilíbrio dele. Acho que poderíamos ter vencido o Corinthians e o Internacional. Hoje não, hoje acho que o resultado é justo. Não podemos reclamar do resultado porque jogamos abaixo do nosso padrão. Hoje não merecíamos vencer a partida”, declarou.

Agora, o Bahia volta suas atenções para a Copa Libertadores. O próximo compromisso é nesta quarta-feira (9), contra o Nacional-URU, às 19h, em Montevidéu, pela segunda rodada do Grupo F.