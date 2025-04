Com time misto, Bahia está escalado para enfrentar o Santos

Iago Borduchi, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / E.C Bahia

O Bahia está definido para o confronto contra o Santos, neste domingo, 6, às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni promoveu muitas alterações na equipe titular em relação ao último jogo, quando o Tricolor empatou com o Internacional em 1 a 1, e escalou uma equipe mista entre titulares e reservas.

Entre as mudanças, estão as entradas de David Duarte na zaga e Gilberto na lateral-direita, além de Iago Borduchi, Rodrigo Nestor e Erick no meio-campo. No setor ofensivo, Ademir e Willian José foram os escolhidos para comandar o ataque.

A equipe foi escalada com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick, Rodrigo Nestor e Iago Borduchi; Ademir e Willian José.

Vale mencionar que o técnico Rogério Ceni não conta com o suspenso Everton Ribeiro, além dos lesionados Gabriel Xavier e Michel Araújo.

Já o Santos, que não conta com Neymar Jr à disposição, vem a campo com: Gabriel Brazão, JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Barreal Rollheiser; Guilherme e Thiquinho Soares.