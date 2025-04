Sem Everton Ribeiro, Bahia divulga relacionados de olho no Santos

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Expulso no duelo contra o Corinthians, pela estreia do Campeonato Brasileiro, o meia Everton Ribeiro será desfalque do Bahia para a partida diante do Santos. O Tricolor divulgou, neste domingo, 6, a lista de relacionados para enfrentar o clube paulista, às 20h30, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da competição.

Outra baixa da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni é o zagueiro Gabriel Xavier, que se recupera de uma lesão na panturrilha e deve ficar de fora pelas próximas quatro semanas. O meio-campista Michel Araújo, em fase transição física, também não reúne condições de jogar.

Confira a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:

Goleiro: Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes

Laterais: Santiago Arias, Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Ramos Mingo

Meio-campistas: Acevedo, Cauly, Caio Alexandre, Erick,, Jean Lucas, Rezende, Rodrigo Nestor

Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Luciano Rodríguez, Tiago e Willian José