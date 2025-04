Bahia busca fim de tabu de 13 anos contra o Santos na Vila Belmiro

Bahia tenta encerrar jejum de vitórias contra o Santos em São Paulo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vai até a Vila Belmiro neste domingo, 6, às 20h30, em busca de um feito que não consegue há mais de uma década: vencer o Santos fora de casa. O confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 marcará o reencontro do Tricolor com um adversário que o tem superado em solo paulista nos últimos anos.

A última vez que o Esquadrão bateu o Peixe em São Paulo foi no dia 29 de agosto de 2012. Na ocasião, venceu por 3 a 1, com gols de Neto, Souza e Gabriel, em partida que marcou a estreia do técnico Jorginho. Do outro lado, o Santos contava com craques como Neymar, Paulo Henrique Ganso e André, que marcou o único gol santista.

Desde então, os baianos enfrentaram os paulistas nove vezes como visitantes, acumulando sete derrotas e dois empates. No histórico geral do confronto, Bahia e Santos já se enfrentaram 60 vezes entre Série A e Copa do Brasil. O Peixe leva vantagem com 28 vitórias, contra 19 do Esquadrão e 13 empates. O time baiano marcou 71 gols e sofreu 108. Na Vila Belmiro, a desvantagem se acentua. Em 29 partidas disputadas, o Bahia venceu apenas sete vezes, empatou quatro e foi superado em 18 oportunidades.

O último encontro entre os clubes aconteceu em setembro de 2023, quando o Bahia perdeu por 2 a 1 na Fonte Nova, após abrir o placar com Camilo Cándido e sofrer a virada com gols de Marcos Leonardo e Julio Furch. Já o último duelo na Vila foi pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em maio do mesmo ano, quando empataram em 0 a 0.